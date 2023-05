Wereldtop Powerchair Hockey zakt af naar Roeselare voor de Flanders Cup

Op 27 en 28 mei wordt de Flanders Cup georganiseerd in Roeselare, dat is een Powerchair Hockeytornooi. Daar strijden maar liefst 10 teams uit Europa en Canada die zullen strijden om de beker.

Het is al de zesde editie van het tweejaarlijks Powerchair Hockeytornooi georganiseerd door GIDOS, de G-sportclub van Dominiek Savio. Dit jaar zijn de nationale teams van wereldkampioen Denemarken en Canada en de landskampioen uit Finland van de partij. Bovendien komt ook een Nederlands mixteam met oud-internationals uit de sport die eenmalig uit hun sportief pensioen terugkeren om de huidige kampioen te verslaan. Het eigen team van GIDOS speelt ook mee.

Het tornooi is een vaste waarde geworden binnen de sportgemeenschap en is erg gegeerd onder de deelnemers. Voormalige speler Bryan Vantornhout richtte het tornooi in 2014 op met de wens om deze sport kenbaar te maken aan het grote publiek en het topniveau naar België te halen. Na Bryans overlijden in 2020 werd de organisatie overgenomen door een comité binnen GIDOS.

(lees verder onder de foto)

Wat is Powerchair Hockey?

De sport is nog steeds relatief onbekend bij het grote publiek, Powerchair Hockey is een teamsport voor spelers die een elektrische rolstoel nodig hebben om te sporten. Twee teams met elk 5 spelers proberen het vaakst te scoren met een kleine, witte gatenbal in een goal van amper 20 cm hoog. Doordat niet alle spelers evenveel kracht hebben, proberen ze hun elektrische sportrolstoel zo strategisch mogelijk in te zetten om anderen te hinderen of om zelf een weg te vinden naar het doel.

Spelers met voldoende kracht proberen met een floorball stick te scoren of de bal af te pakken. Anderen spelen met een stick die aan hun rolstoel vastzit, een T-stick, en blokkeren de tegenstander. De doelman heeft ook een T-stick. Behalve rolstoelvoetbal is dit de enige teamsport die je kunt beoefenen in een elektrische rolstoel. Voor spelers is de sport een enorme uitlaatklep.