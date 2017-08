Wervik sneuvelt in beker tegen Rupel Boom

Eendracht Wervik, dat in Derde Amateurklasse uitkomt, was aan een sterke bekercampagne bezig. Het schakelde al vier ploegen uit en nu, in de vijfde ronde van de Beker van België, kwam Rupel Boom, dat een reeks hoger speelt, op bezoek. Het werd een spectaculaire cupmatch.

De wedstrijd begon niet goed voor de thuisploeg. Een vroege vrije trap van de Antwerpenaren ging in de muur maar een afgeweken rebound van Put viel over doelman Descamps binnen, 0-1. Kort daarna maakte Put zijn tweede na balverlies van Wervik. 0-2 na nog geen kwartier. De wedstrijd werd gekruid door maar liefst 3 (!) penalty's. Een voor wervik die gemist werd en twee voor Rupel Boom dat er één omzette en zo 0-3 voor kwam. Wervik was na de rust de betere ploeg en speelde bij momenten dominant. Via doelpunten van Vermeersch en Vandeputte kwam het nog tot op 2-3. Maar de thuisploeg kon de uitschakeling niet meer vermijden.

Roeselare plaatst zich wel

KSV Roeselare uit 1B, kon zich wel plaatsen voor de 1/16de finales. Roeselare versloeg Bilzerse Waltwilder VV met 3-1. Doelpunten van Dufour, Godwin en Brodic. Eerder ging ook al Cercle Brugge door, na een 3-1 zege tegen Temse.