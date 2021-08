Club haalde Moraes bij het Slovaakse FK AS Trencin. Op Jan Breydel groeide de Braziliaan uit tot een absolute sterkhouder. In 3,5 jaar bij blauw-zwart speelde hij 130 wedstrijden en scoorde hij 38 doelpunten. Hij was ook goed voor veertien assists.

De Braziliaan veroverde bij Club twee titels en twee supercups vooraleer te vertrekken naar de Premier League. Bij Aston Villa bleef de absolute doorbraak echter uit. Bij Club moet hij zijn neus voor doelpunten weer terugvinden.