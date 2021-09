West-Vlaams duel: Zwevezele-Gullegem

In de tweede amateurklasse is er al meteen een leuk West-Vlaams duel, met SKV Zwevezele tegen FC Gullegem.

De bezoekers verloren in de vierde ronde van de Croky Cup met 3-1 van Jodoigne, Zwevezele moest forfait geven voor de wedstrijd in Harelbeke. Veel duidelijkheid over de sterkte van beide ploegen is er niet. Maar de nieuwe trainer van Gullegem, Peter Devos, is erop gebrand om zondag iets te halen bij het ambitieuze Zwevezele.

Gullegem heeft een compleet nieuwe trainersstaff, met oude vos Peter Devos aan het roer. De kern waar hij mee moet werken, is behoorlijk klein. Zijn collega Hans Cornelis rekent dan weer op goalgetter Stan Braem, die overkomt van Oostkamp.