West-Vlaams duo wereldkampioen in discodans

Op het WK Discodansen in Belgrado is het duo Manon Gallé (Zedelgem) en Ellen Dupon (Brugge) wereldkampioen geworden. Lune Van Belleghem (Menen) haalde zilver.

Op vrijdag 4 oktober organiseerde de WDSF (World Dance Sport Federation) in Belgrado, Servië het allereerste WK Discodansen. Disco is een atletische dansstijl met snelle, krachtige bewegingen en wordt meestal op dancemuziek gedanst. De stijl heeft dus nog weinig te maken met de disco uit de jaren 70, behalve de outfits: die schitteren en blinken zoals nooit tevoren, zegt Danssport Vlaanderen.

(lees verder onder de foto)

Vijf Belgen namen deel

Aan dat WK namen 5 Belgen deel: Femke Goovaerts (uit Haacht, Miguels Disco Dance Company) nam deel aan de categorie Solo Adult, Lisse Gebruers (uit Westerlo, Dansstudio Bouger) en Lune Van Belleghem (uit Menen, Miguels Disco Dance Company) namen deel aan de categorie Solo Youth en het duo Manon Gallé (uit Zedelgem, Dance Passion) – Ellen Dupon (uit Brugge, Dance Passion) nam deel aan de categorie Duo Youth.

De Belgen zorgden voor schitterende resultaten: Femke Goovaerts en Manon Gallé – Ellen Dupon werden wereldkampioen in hun klasse, Lune Van Belleghem werd 2e en Lisse Gebruers, 6e.

(lees verder onder de foto)

Competitie gaat voort

“Na dat fantastische WK hebben de dansers echter niet veel tijd om op hun lauweren te rusten, want volgende week zondag, 20 oktober, start de Belgische competitie”, zegt Danssport Vlaanderen. “In die Belgische competitie werken ze toe naar het Vlaamse kampioenschap (op 4 en 5 april in Herselt), het Belgische kampioenschap (op 1 en 2 mei in Maldegem) en de internationale wedstrijd DanceNation, op 17 mei in Roeselare.”

BEKIJK HIER HET OPTREDEN VAN HET WERELDKAMPIOENDUO MANON GALLE - ELLEN DUPON:

BEKIJK HIER HET OPTREDEN VAN LUNE VAN BELLEGHEM: