West-Vlaams getinte aflossingsploegen geraken niet in finale

De Belgische vrouwenploegen van de 4x100 en 4x400 meter hebben zich zondag niet voor de finale weten te plaatsen op het EK U23 in het Estse Tallinn. De 4x100m werd gediskwalificeerd, de 4x400m eindigde als tiende.

De vrouwen van de 4x100 meter, Lucie Ferauge, Justine Goossens, Rani Rosius en de West-Vlaamse Rani Vincke, klokten 44.48 en dachten even dat ze finalist waren. Tot de jury in de gaten kreeg dat Vincke op de lijn was gaan staan en de Belgen gediskwalificeerd werden.

Op de 4x400 meter schoten Eline Claeys, Fiebe Tengrootenhuysen, Nina Hespel en de Oostendse Helena Ponette net tekort. Ze eindigden in 3:37.47 als vijfde in hun reeks en als tiende in totaal.