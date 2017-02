West-Vlaamse bekerfinale mogelijk na plaatsing KVO

KV Oostende heeft zich dinsdagavond voor de eerste keer in de clubgeschiedenis geplaatst voor de finale van de Beker van België.

KV Oostende haalde het in de terugwedstrijd van de halve finales met 0-1 op het veld van Racing Genk en dat was voldoende na de 1-1 van twee weken geleden in de Versluys Arena. Knowledge Musona scoorde na acht minuten de treffer van de kwalificatie voor de Kustboys.

In de finale neemt Oostende het op 18 maart in het Brusselse Koning Boudewijnstadion op tegen de winnaar van de andere halve finale tussen Eupen en Zulte Waregem. In de terugwedstrijd verdedigt Essevee vanavond (20u45) een krappe 1-0 zege uit de heenwedstrijd. De winnaar van de finale krijgt een ticket voor de groepsfase van de Europa League.

Transfer

Op de laatste dag van de wintertransferperiode heeft KV Oostende trouwens spits Gohi Bi Cyriac tot het einde van het seizoen uitgeleend aan de Engelse tweedeklasser Fulham, met aankoopoptie.