West-Vlaamse ploegen op 19de speeldag in Jupiler Pro League

Rode lantaarn Cercle Brugge wacht zaterdagavond om 20 uur een lastige verplaatsing naar Charleroi. Zulte Waregem mikt op hetzelfde moment voor eigen toeschouwers op een driepunter tegen STVV.

Zondag om 18 uur wordt in Jan Breydel de partij tussen competitieleider Club Brugge en KV Mechelen afgetrapt. Blauw-zwart was woensdagavond een maat te klein voor Real Madrid, maar door het verlies van Galatasaray in Parijs overwintert de ploeg van Clement toch, waarmee de Europese doelstelling werd behaald. Club heeft in de stand, met nog een inhaalmatch tegen Charleroi tegoed, een ruime voorsprong van 7 punten op Gent. De Buffalo’s trekken zondagavond om 20 uur naar Oostende, meteen de laatste match van de negentiende speeldag.