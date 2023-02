West-Vlaamse ploegen spelen gelijk

Vrijdagavond stonden op de 25ste speeldag van de Jupiler Pro League meteen enkele interessante affiches op de planning. landskampioen Club Brugge nam het in eigen huis op tegen vicekampioen Union. Cercle was te gast in Leuven voor het treffen met OHL.

INTENSE TOPPER

Het werd een intense topper op Jan Breydel. Een fel Club Brugge drukte de bezoekers uit Sint-Gillis de eerste tien minuten meteen naar achter, na drie minuten knalde Noa Lang een afstandsschot tegen de paal. De toon was gezet. Daarna wisten de Brusselaars het evenwicht te herstellen en kregen we een aangenaam kijkstuk. Na 25 minuten was het Loïc Lapoussin die de bezoekers op voorsprong bracht met een gemeten kopbal. 0-1 en Club moest opzoek naar de gelijkmaker. Die kwam er dan ook vlak voor rust. Hans Vanaken zette zijn ploeg op gelijke hoogte vlak voor rust, ook met een kopbal.

In de tweede helft maakten beide ploegen nog aanspraak op de zege. Zowel Club als Union bleef vanuit de organisatie opzoek gaan naar een doelpunt. Mats Rits en Jack Hendry kwamen voor de thuisploeg nog dicht bij een doelpunt. Aan de overkant was het vooral Boniface die voor gevaar zorgde, Mignolet verschalken zat er voor de aanvaller echter niet in. Zo blijft de intense topper onbeslist. Union behoudt 14 punten voorsprong op Blauw-Zwart. De Bruggelingen zetten de nummer vijf KAA Gent en Standard voorlopig op vier punten.

BRILSCORE IN LEUVEN

En beide teams schieten weinig op met de puntendeling. Cercle sluit momenteel de top acht in de rangschikking van de Belgische hoogste voetbalafdeling met 35 punten, terwijl OHL twee plaatsen lager volgt met 32 eenheden. Een spektakelarme eerste helft leverde weinig doelrijpe kansen op aan Den Dreef. De beste mogelijkheid kwam op naam van de Japanner Ayase Ueda, die aan Brugse zijde nipt naast de kooi van Valentin Cojocaru kopte. Ook na de pauze stilzwegen de kanonnen in de Dijlestad, met een doelpuntloos gelijkspel tot gevolg. Cercle blijft achtste met 35 punten, dat zijn er evenveel als Sint-Truiden. De Limburgers bekleden de negende positie en kunnen dit weekend dus over Cercle wippen.