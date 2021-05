West-Vlaamse roeiduo's 5e en 6e

Het duo Van Zandweghe-Brys en duo Colpaert-Vyvey zijn respectievelijk 5e en 6e geëindigd op de wereldbekermanche roeien in Luzern.

Voor het eerst namen twee Belgische boten deel aan een wereldbekerfinale, maar dat leverde op de Rotsee geen medaille op. Van Zandweghe en Brys werden vijfde in 6:20.48 en moesten ook de Italianen Pietro Ruta en Stefano Oppo (6:18.66) voor zich dulden. Youngsters Vyvey en Colpaert, de Europese beloftenkampioenen, kwamen over de finish in 6:34.34.

De zege was voor de Ierse wereld- en Europese kampioenen Fintan Mc Carthy en Paul O'donovan in 6:15.48. Zij haalden het voor de Noren Kristoffer Brun en Are Strandli (6:18.27) en de Duitsers Jason Osborne en Jonathan Rommelmann (6:18.54).

Tristan Vandenbussche eindigde in de B-finale van de skiff als vijfde in 7:20.89, goed voor een elfde plaats in het klassement.