West-Vlaamse roeiers dromen van Tokio 2020

Op de Spelen in Rio in 2016 kon er door een reglement van de FISA, de internationale roeifederatie, maar één Belgische boot aanwezig zijn. Dus mocht Bruggeling Hannes Obreno naar Brazilië, en het duo Niels Van Zandweghe - Tim Brys niet. Het duo Van Zandweghe-Brys verwerkte het trauma van de niet-selectie en wil uitblinken op de Spelen van Tokio volgend jaar.

De tweede boot die uitgestuurd wordt door de Vlaamse Roeiliga, is de skiff, bemand door Pierre De Loof, ook al uit Brugge. De Loof is de zoon van Pierre-Marie De Loof, die in 1984 een zilveren medaille haalde in Los Angeles.

Tot slot mikt ook Jonathan Delombaerde uit Harelbeke op een olympisch ticket. De kajakker zette zijn studies industrieel ontwerpen op een lager pitje om professioneel met zijn sport te kunnen bezig zijn.

Bekijk hierboven de reportage over de Olympische droom van Van Zandweghe, De Loof en De Lombaerde.