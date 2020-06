West-Vlaamse talenten trekken naar Lotto Soudal U23

Lars Van Ryckegem (Aartrijke) is een pur sang tijdrijder maar meer dan dat. Lars finishte derde op het BK, gewonnen door Arnaud De Lie, maar pakte in Sint-Lievens-Houtem wel de Belgische driekleur in het tijdrijden. In 2017 was Van Ryckegem al Belgisch kampioen op de weg bij de nieuwelingen.



Gouwgenoot Ramses Debruyne (Rollegem) is de man voor de zwaardere omlopen. Geselecteerd voor het WK in Yorkshire pakte hij daar als eerstejaars een 20e plaats. Eerder in het seizoen finishte hij ook al vijfde in de Ronde van Vlaanderen en zesde in de Vredeskoers.

Arnaud De Lie (Lescheret) is een explosief type voor de klassieke wedstrijden. Hij is de regerende kampioen van België in de U19-categorie. Naast zijn titel, die hij in Anzegem behaalde, werd hij ook eindwinnaar van de Beker van België. Hij pakte winst in de Vlaams-Brabantse Pijl en top-10-plaatsen in Harelbeke en Parijs-Roubaix.

