West-Vlaanderen is klaar voor de winst!

West-Vlaanderen is klaar om te juichen, want om 21u beginnen de Rode Duivels aan hun eerste EK-wedstrijd tegen Rusland. De match start wel met een benepen gevoel, nadat de Deense voetballer Eriksen eerder deze avond een hartstilstand kreeg op het veld.

Om 21u is het zover: de eerste EK-wedstrijd voor de Rode Duivels. Heel West-Vlaanderen zit alvast klaar om te supporteren, ook in Moen, waar een heus supportersdorp staat opgesteld. In minder dan drie uur waren alle tickets voor de eerste wedstrijd de deur uit.

Eerder deze avond, tijdens de wedstrijd tussen Denemarken en Finland, is voetballer Christian Eriksen op het veld in elkaar gestuikt. Hij werd minutenlang gereanimeerd, maar is nu weer bij bewustzijn, zo bericht UEFA. Onder meer Lukaku, Vertonghen en Alderweireld, die tegen Rusland aan de start staan, voetbalden al samen met Eriksen.

Denemarken en Finland zitten bovendien in dezelfde poule als België, en zijn dus toekomstige tegenstanders van de Rode Duivels.

