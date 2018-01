West-Vlaming Harteel wint bij eerstejaarsnieuwelingen

Jelle Harteel uit Adinkerke heeft zaterdagmiddag in een fris en mistig Koksijde de Belgische titel in het veldrijden bij de eerstejaarsnieuwelingen veroverd.

Op de luchtmachtbasis in Koksijde haalde Harteel het van topfavoriet Mathis Avondts en Brent Blommen. Op de erelijst volgt hij Thibau Nys op. De zoon van Sven Nys komt later op zaterdagnamiddag nog in actie bij de tweedejaarsnieuwelingen, waar een duel met Dante Coremans verwacht wordt.

Bij de vrouwen nieuwelingen ging de Belgische titel naar Julie Brouwers. Zij haalde het van Julie Roelandts en Kiona Dhont. Op de erelijst volgt zij Tess Van Loy op, die de voorbije twee jaar telkens de beste was.

