West-Vlamingen aan de start in Ironman Hawaii

’t Is uiteraard uitkijken naar Frederik Van Lierde, maar er staan ook weer een pak recreatieve triatleten aan de start, de zogenaamde agegroupers. Dat zijn vaak atleten die de sport combineren met een dagelijkse job. Ex-wielrenner Pieter Duyck uit Wingene en Charlene Ottevaere uit Oostrozebeke proberen elke dag de ideale combinatie te vinden tussen werk, familie en sport. En da’s niet altijd even makkelijk. Pieter werkt als landmeter en Charlene is docent aan de Artevelde Hogeschool in Gent.

Volg onze man in Hawaii

Sportjournalist Jeroen Sap is ondertussen in Hawaii. Hij volgt er alle West-Vlamingen tijdens hun ironman op zondag 14 oktober. Uiteraard heeft hij extra aandacht voor Frederik Van Lierde, die opnieuw een gooi doet naar een nieuwe overwinning. Vanaf woensdag blikken we met verschillende reportages in ons nieuws vooruit op de Ironman.