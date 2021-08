West-Vlamingen grijpen naast winst op BK 1/2 triatlon

In Menen is Stenn Goetstouwers (29) uit Wuustwezel vanmiddag Belgisch kampioen geworden op de halve triatlon. Goetstouwers toonde zich sterker dan 2 West-Vlamingen: Sybren Baelde uit Izegem en Waregemnaar Pamphiel Pareyn.

Het stond haast in de sterren geschreven dat Pieter Heemeryck zichzelf zou opvolgen als Belgisch kampioen halve triatlon met vorige week nog een vierde plaats in de Ironman van Frankfurt. In Menen zag het er ook lange tijd goed uit voor de 31-jarige atleet uit Vilvoorde. Na twee kilometer zwemmen kwam een groepje van zes, met onder meer Heemeryck, Adam Lambrechts en Pamphiel Pareyn als eerste uit de Leie. We zien hetzelfde trio ook vooraan bij de start van de 90 kilometer fietsen, al moest Pareyn wel afhaken.

In de afsluitende halve marathon moest ook Lambrechts Heemeryck laten gaan, die laatste leek op weg naar de zege, maar een val gooide roet in het eten. Heemeryck gaf op en Stenn Goetstouwers nam uit de achtergrond de leiding resoluut over. Izegemnaar Sybren Baelde kwam nog sterk opzetten, maar hij kwam net te kort voor de Belgische titel. Pamphiel Pareyn uit Waregem werd derde.

Bij de vrouwen was er heel wat minder spanning. Daar gaat de zege naar Katrien Verstuyft. Ze finisht met meer dan 5 minuten voorsprong op Jolien Vermeylen.