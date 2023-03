West-Vlamingen plaatsen zich voor allroundfinale WK toestelturnen junioren

​Yelena Devreker (Kon. Ieperse Turnkring) en Hanne Degryse (Go4Gym, Wevelgem) hebben zich donderdag geplaatst voor de allroundfinale op het WK toestelturnen voor junioren in het Turkse Antalya. In het teamklassement werd België tiende.

In de kwalificaties werd Yelena Devreker 14e en Hanne Degryse 27e op 125 turnsters. Per land mogen slechts twee deelneemsters in actie komen in de allroundfinale. Degryse is zo de 24e en laatste finaliste met 47.365 punten. Devreker kreeg 48.732 punten achter haar naam.

De Japanse Sara Yamaguchi liet met 52.065 punten de hoogste totaalscore optekenen.

Finale

De allroundfinale bij de meisjes vindt vanavond plaats van 18 uur tot 20.30 uur. In het teamklassement is België tiende met 97.231 punten. De zege ging naar Japan (104.230), voor de Verenigde Staten (102.198) en Italië (101.996).

Yelena Devreker kreeg voor haar sprongoefening 12.933 punten, op de brug met ongelijke leggers 11.966, op de balk 11.933 en op de vloer 11.900.

Hanne Degryse realiseerde 12.300 voor haar sprong, 12.066 op de brug, 10.466 op de balk en 12.533 op de vloer.