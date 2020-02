West-Vlamingen stellen teleur op WK veldrijden

Van der Poel reed in de eerste ronde al weg en finishte uiteindelijk met ruime voorsprong. De Brit Tom Pidcock veroverde zilver voor Toon Aerts. Michael Vanthourenhout finishte op ruime afstand als 6de. Iserbyt, nochtans gestart als één van de kopmannen voor België, maakte nog net de top tien vol.

Voor de 25-jarige van der Poel was het de tweede wereldtitel op rij, de derde in totaal en daarmee komt hij op gelijke hoogte met Wout van Aert, die tussen 2016 en 2018 drie keer op rij wereldkampioen werd. Van Aert moest in Zwitserland vrede nemen met de vierde plaats, op meer dan twee minuten. De laatste keer dat de Belgen op een WK naast goud en zilver grepen, was in 2008 in het Italiaanse Treviso. Sven Nys werd toen derde, na winnaar Lars Boom en Zdenek Stybar.