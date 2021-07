West-Vlamingen vlaggendragers op Paralympics

Dat is bekendgemaakt tijdens de voorstelling van het Belgisch paralympisch team voor de Spelen. Vanhove is kapitein van het nationale goalbalteam. Ook twee van zijn broers zitten in de ploeg. De Oostendse Michèle George is meervoudig Paralympisch kampioene dressuur.

Voor beide atleten worden de Paralympische Spelen in Tokio de derde Spelen. De 37-jarige Vanhove was met het goalballteam eerder aanwezig op de Spelen van Peking (2008) en Londen (2012). In Peking eindigden ze als elfde, in Londen als zevende. De 47-jarige George was erbij in Londen (2012) en Rio (2016). In Londen veroverde ze twee maal goud (individueel en kür), in Rio één maal goud (individueel) en één maal zilver (kür). In het bijzijn van prinses Astrid werden Vanhove en George gekozen. Beide atleten waren vooral erg trot