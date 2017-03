Westerlo dient een klacht in tegen KVK

De club hoopt zo toch nog in de hoogste klasse van het voetbal te kunnen blijven. Op 12 maart was er de wedstrijd KV Kortrijk – Moeskroen. Kortrijk verloor met 0-2, waardoor Moeskroen toch nog in de hoogte klasse blijft. Maar er circuleerden nogal wat verhalen over die wedstrijd. Spelersmakelaars zouden het resultaat bepaald hebben. Door de overwinning kan Moeskroen in eerste klasse blijven en niet Westerlo. KVK kreeg de cel ter bestrijding van corruptie op bezoek. En onder druk van de supporters dient Westerlo nu ook officieel een klacht in.