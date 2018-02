Westhoek klopt Torhout

In de tweede amateurklasse van het voetbal heeft Westhoek met 4-2 gewonnen van Torhout. Voor Torhout lijken barragewedstrijden de enige kans om het behoud te verzekeren.

Torhout opende de score wel met een mooi doelpunt, na twee minuten spelen krulde Hollevoet een hoekschop rechtstreeks in doel.

Een olympisch doelpunt in de tweede amateurklasse. Hollevoet van @KMTorhout1992 krult de hoekschop mooi binnen #FocusWTV pic.twitter.com/SYgYFH55MX — Focus & WTV (@FocusWTV) February 18, 2018

Westhoek stelde al snel orde op zaken en maakte de 1-1. Wanneer Torhout even later met een man minder verder moet is de wedstrijd gespeeld: Westhoek wint eenvoudig met 4-2. Bekijk het videoverslag hierboven.