Westhoek verslaat Torhout

In tweede amateurliga A won KVK Westhoek gisterenavond met een duidelijke 0-4 van Torhout KM.

De eerste 10 minuten van de partij gingen gelijk op. Toch kon Westhoek al vlug de match in zijn voordeel doen keren. Na 20 minuten trapte Sucaet via een laag schot de 0-1 op de tabellen. Na de 0-1 zakte Torhout als een wankel kaartenhuisje in elkaar. Na een snelle actie van de bezoekers maakte Delannoy de 0-2.

Ook na de pauze zien we eenrichtingsverkeer. Westhoek bestookt nadrukkelijk de verdediging van Torhout. Via een afstandsschot maakt Sucaet de 0-3. Hierna volgt vlug de 0-4. Dat is ook de eindstand.

Na drie zeges op rij staat Westhoek voorlopig 3de in 2de amateur A. Torhout bengelt onderaan en staat 13de.

