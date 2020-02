Westhoekse wereldgoals in tweede amateur

In de tweede amateurklasse van het voetbal vielen afgelopen weekend op het veld van KVK Westhoek twee wereldgoals.

Sibert Himpe spot dat de doelman van KSV Oudenaarde ver uit zijn doel staat en waagt zijn kans met een heus afstandschot van net over de middenlijn. Even later herhaalt Jason Robaeys hetzelfde kunstje maar dan van nog iets verder. Twee werelddoelpunten zijn het resultaat, al gaan de assists - toegegeven - wel naar storm Dennis. De wedstrijd zelf eindigde op 4-3. Bekijk het doelpunt van Himpe hieronder.