Wie anders? Van Aert pakt driekleur in Middelkerke

Wout Van Aert heeft met groot gemak het Belgisch kampioenschap veldrijden in Middelkerke gewonnen. Van Aert reed als eerste het veld in. De uittredende Belgisch kampioen kreeg daarbij gezelschap van Toon Aerts en Quinten Hermans. Toon Aerts reed zelfs even aan kop, maar hij moest na een schakelfoutje even voet aan de grond zetten. Dat was het sein voor Van Aert om afscheid te nemen van z’n twee kompanen. Een tijdrit in het veld bood zich aan voor de man van Jumbo-Visma.

Opgave Iserbyt

In de achtervolging leek het voor de podiumplaatsen te gaan tussen Toon Aerts en Quinten Hermans, maar dat was buiten zandspecialist Laurens Sweeck gerekend. Hij sloot prima aan bij het achtervolgende duo, en ging er na een nieuwe fout van Aerts samen met Hermans alleen van door. Eli Iserbyt had intussen het veld al verlaten. Hij speelde nooit een rol van betekenis tijdens de cross.

Hermans wint strijd om de derde plaats

Na een kettingprobleem voor Hermans werd de strijd om het zilver iets minder spannend. Laurens Sweeck profiteerde optimaal van het euvel bij Hermans en stelde zo een mooie tweede plaats veilig. De strijd voor het brons werd dan wel weer iets spannender. Hermans reed de longen uit z’n lijf, terwijl vooral Jens Adams, Gianni Vermeersch en Michael Vanthourenhout de druk opvoerden. Uiteindelijk bleek het een maat voor niets. Hermans hield mooi stand en pakte de derde plaats. Jens Adams pakte een mooie vierde plaats, Gianni Vermeersch werd vijfde, Michael Vanthourenhout werd zesde, Toon Aerts zevende.

