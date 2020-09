Wie pakt de Belgische titel?

"Ik denk wel dat de concurrenten er alles aan gaan doen om zonder mij naar de eindmeet te rijden. Ik hoop over een goede dag te beschikken en mee te gaan tot in de finale", vertelt de renner van Alpecin-Fenix. Het BK wordt 's middags op gang geschoten in Halle. Na zowat 30 km volgt met de Muur van Geraardsbergen de eerste hindernis. Daarna gaat het in rechte lijn richting aankomstplaats Anzegem. Daar moeten er zeven plaatselijke ronden van 18,8 km worden afgewerkt, met daarin telkens de Schernaai en Tiegemberg. De laatste kilometers zijn vlak.

Sport Vlaanderen-Baloise (17) en Lotto Soudal (15) staan met de grootste delegatie aan de start. Bij Lotto Soudal is het uitkijken naar Philippe Gilbert en Tim Wellens, die allebei de teleurstelling van de gemiste Tour (Gilbert viel al snel uit, Wellens startte niet na een val) willen doorspoelen. "Ik heb Gilbert vandaag nog gesproken en hij straalt vertrouwen uit. Ook Tim Wellens is stilaan op niveau", verzekert hun sportieve baas John Lelangue.

Wout van Aert, dé Belgische smaakmaker in de pas afgelopen Tour, verschijnt niet aan de start in Halle. Hij focust op het WK later deze week. Olympisch kampioen Greg Van Avermaet en Jasper Stuyven, twee andere Tourgangers, zijn er wel bij.

BK Vrouwen

Ook de vrouwen werken vandaag hun BK af. Zij leggen 131,6 km af met start en finish in Ingooigem. Jesse Vandenbulcke is de uittredende kampioene. De vrouwen starten om 9u30.