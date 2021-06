Wie pakt de driekleur in Waregem?

Iets na twaalf uur barst de strijd om de Belgische driekleur los in Waregem. Wie volgt Dries De Bondt op? Wij blikken even vooruit.

Het parcours van het BK oogt niet zo zwaar. De organisatie focuste vooral op de plaatselijke trekpleisters en de deelgemeentes. De bekende hellingen van de Vlaamse Ardennen die de finale van Dwars Door Vlaanderen kleuren, werden niet opgenomen in het parcours. Daardoor zijn er heel wat favorieten voor de eindwinst.

Het peloton telt enkele grote blokken die kunnen profiteren van hun numerieke overwicht: Sport Vlaanderen-Baloise (21), Lotto Soudal (16 renners), Pauwels Sauzen-Bingoal (15), Alpecin-Fenix (15) en Tarteletto-Isorex (13). Vorig jaar had dat een grote invloed op het verloop van de wedstrijd. Een vroeg ontstane kopgroep van twintig, met daarin alle belangrijke blokken vertegenwoordigd, kon voorop blijven omdat geen enkele ploeg er baat bij had om het gat dicht te rijden.

De favorieten

Man in vorm Yves Lampaert van Deceuninck–Quick-Step is een van de grote favorieten. De Ingelmunstenaar toonde zijn bloedvorm afgelopen woensdag tijdens het BK tijdrijden. In een thuiswedstrijd klopte hij Remco Evenepoel en Victor Campenaerts. Ook vandaag kan 'Lampie' rekenen op het thuisvoordeel.

Een andere topfavoriet is Tim Merlier. Hij was de voorbije twee jaar de snelste Belg in de sprint. Het vlakke parcours en de lage lastigheidsgraad kunnen de ideale recepten zijn voor een massasprint. Als er op de Verbindingsweg in Waregem gesprint zal worden, dan is Merlier altijd kanshebber.

Als er iemand geen zin zal hebben in een massasprint, dan is het wel Remco Evenepoel. Het supertalent laat zich altijd wel eens zien en zal uit zijn op revanche na zijn nederlaag van afgelopen woensdag. Evenepoel toonde in de Baloise Belgium tour dat hij uit de voeten kan op een vlakke omloop.

Ten slotte mogen we de beste Belgische wielrenner van de afgelopen jaren niet vergeten. De vorm van Wout van Aert is voor iedereen een vraagteken. Begin mei kreeg van Aert te maken met een blindedarmontsteking. Hij leed veel conditieverlies en heeft amper wedstrijdritme. Maar we weten allemaal dat van Aert snel in vorm kan zijn, zeker na een hoogtestage.

Volledig Waregems podium?

Een volledig Waregems profpodium behoort zelfs ook tot de mogelijkheden. Bert Van Lerberghe, Jens Debusschere en Jonas Rickaert rijden zondagnamiddag voor eigen volk. Wie weet kan een van deze drie iedereen verrassen.

Start: zondag 20 juni om 12.05 uur

Finish: tussen 17.10 uur en 17.39 uur

Afstand: 221,3 kilometer

