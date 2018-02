Wie is Peter Callant?

Peter Callant begint in 1992 in Knokke-Heist als boekhouder en verzekeringsagent, en laat zijn bedrijf uitgroeien tot een grote verzekeringsgroep met kantoren in Knokke-Heist en Oostkamp, en buiten West-Vlaanderen ook onder meer in Antwerpen en Tongeren. Behalve in de zakenwereld is hij ook geen onbekende in de sportwereld.

Callant zetelt in de jaren ’90 vijf jaar in de Raad van Bestuur bij KV Oostende, even ook samen met Marc Coucke trouwens. Hij is er ondertussen ook al meer dan tien jaar sponsor. Niet alleen bij KVO trouwens, maar ook bij de volleydames van Hermes Oostende, en het basket met BCO.

In 2003 gaat hij vooral in zee met het wielrennen. Hij sponsort Quickstep-Davitamon, en volgt de merken Omega Pharma naar de andere wielerteams. De link met Marc Coucke, dan nog eigenaar, is duidelijk.

Callant raakt een paar jaar geleden ook helemaal in de ban van triathlon, en wordt sponsor en manager van Marino Vanhoenacker. Hij is één van de bedenkers van het programma Code Rot op Focus & WTV, en loopt in de eerste reeks zelf de triatlon in het Duitse Rot in 2011, er zouden nog andere triatlons volgen.

Callant verbindt zijn naam ook aan Volley Torhout, aan de wielerzesdaagse van Gent en de Judofederatie. Op zijn website noemt hij zichzelf de Sportiefste Makelaar. Nu hij eigenaar én voorzitter van KV Oostende is, klopt die slogan helemaal. Of hij KV Oostende een goeie toekomst kan verzekeren, zal in de toekomst moeten blijken.

