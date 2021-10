Wie volgt Gilbert op in Parijs-Roubaix?

De editie van 2021 gaat over 257,7 km. Door de coronapandemie vindt de wedstrijd plaats in oktober en niet in april. "Het wordt een atypische koers, zo een week na het wereldkampioenschap in plaats van een week na de Ronde van Vlaanderen", zegt titelverdediger Philippe Gilbert

"Ik denk dat veel renners nu niet goed weten wat ze ervan moeten verwachten. Andere jaren kan je in de andere voorjaarsklassiekers al voelen hoe de benen zijn, nu zullen weinig renners stellig durven beweren dat ze bij de eerste vijf gaan eindigen. Het is ook het einde van het seizoen en het lichaam is moe. De renners die aan het WK hebben deelgenomen, zullen hier zeker niet in het nadeel zijn. Ik denk zelfs dat het een goede voorbereiding was”, aldus Gilbert.

Mogelijke favorieten

Bij gebrek aan voorjaarsklassiekers de voorbije weken is het moeilijk om favorieten te noemen. Over Wout van Aert kan bijna geen twijfel bestaan. Met Mike Teunissen heeft hij nog een sterke man aan zijn zijde. Mathieu van der Poel staat voor zijn eerste deelname aan de Helleklassieker en kan altijd verrassen. Met Silvan Dillier, die tweede werd in 2018, heeft hij een ervaringsdeskundige naast zich in de ploeg. De formatie van Deceuninck-Quick Step heeft voorts niet één grote favoriet, maar wel verschillende ijzers in het vuur met Yves Lampaert, Florian Sénéchal, Zdenek Stybar en Kasper Asgreen.

Ten slotte mag verwacht worden dat Peter Sagan samen met zijn Duitse ploegmaat Nils Politt zich zal mengen in de strijd, net zoals het duo Mads Pedersen en Jasper Stuyven. Oud-winnaar Greg Van Avermaet hoopt op een mooi resultaat, net zoals Oliver Naesen. Ook Dylan van Baarle zal zich nog eens 100% willen geven. Tot slot is Sep Vanmarcke altijd goed in Roubaix en zal de West-Vlaming uit zijn op revanche na de vele malchance de voorbije jaren.