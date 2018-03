Wie volgt Greg Van Avermaet op?

Vandaag staat de E3 Harelbeke op het programma, de tweede WorldTourkoers op Belgische bodem. Uittredend winnaar Greg Van Avermaet ontmoet er onder meer wereldkampioen Peter Sagan. De Slovaak komt voor het eerst dit seizoen in actie in Vlaanderen.

Enkel de eerste wedstrijdkilometers van E3 Harelbeke werden onderworpen aan een vernieuwing. De Wolvenberg is na 27 km de eerste helling van de dag. Daarna komt La Houppe eraan, gevolgd door de nieuwe helling Broeke na 107 km. Vanaf de Knokteberg, de vierde helling van de dag na 117 km, is E3 Harelbeke een blauwdruk van de 60ste editie vorig jaar. Er komen in het 205 km lange traject acht kasseizones, goed voor 15 km, en vijftien hellingen aan bod.

Greg Van Avermaet?

Vorig jaar ging de zege naar Greg Van Avermaet, die het haalde voor Philippe Gilbert en Oliver Naesen. Het openingsweekend in eigen land viel dit jaar wat tegen voor Van Avermaet met een 50ste plaats in de Omloop en een 56ste plaats in Kuurne. Maar de kopman van BMC maakt zich vooralsnog geen zorgen. "Ik had natuurlijk liever wat betere resultaten verwacht maar zowel de Omloop als Kuurne zijn nu eenmaal moeilijke koersen om te winnen. De Strade Bianche (34ste) had wel beter gemogen."

Vorig jaar slaagde de olympisch kampioen erin zowel E3 Harelbeke als Gent-Wevelgem te winnen. "Dat hoeft dit jaar niet absoluut overgedaan te worden. Wel wil ik in die twee koersen een mooie prestatie neerzetten en de ploeg rond mij goed krijgen voor wat volgt op 1 april met de Ronde van Vlaanderen."

Of wereldkampioen Sagan?

Naast Van Avermaet is ook Peter Sagan, vorig jaar net als in 2013 tweede, kandidaat-winnaar. De Slovaak zou daarmee zijn zege van 2014 over doen. Ook de derde van 2017, Belgisch kampioen Oliver Naesen, wil zich mengen in de debatten.

Verder is er het collectief sterke blok bij Quick-Step Floors met mannen als Philippe Gilbert en Zdenek Stybar, die beiden ooit nog tweede werden in Harelbeke. Bij Lotto-Soudal is het uitkijken naar Tiesj Benoot en Jasper De Buyst. Daarnaast wil nog een handvol andere renners het zegegebaar maken op de Stasegemsesteenweg van Harelbeke.

De 15 hellingen

Wolvenberg (27 km), La Houppe (91 km), Broeke (107 km), Knokteberg (117 km), Hotond (121 km), Kortekeer (128 km), Taaienberg (133 km), Boigneberg (139 km), Eikenberg (144 km), Stationsberg (149 km), Kapelberg (164 km), Paterberg (164 km), Oude Kwaremont (167 km), Karnemelkbeekstraat (175 km), Tiegemberg (186 km)

De deelnemende teams

WorldTourteams: BMC (Vst), Bora-Hansgrohe (Dui), Ag2r-La Mondiale (Fra), Quick-Step Floors (Bel); Lotto-Soudal (Bel), Astana (Kaz), Bahrein-Merida (Bah), FDJ (Fra), Mitchelton-Scott (Aus), Movistar (Spa), Dimension Data (ZAf), EF Education First-Drapac (VSt), Katusha-Alpecin (Zwi), LottoNL-Jumbo (Ned), Team Sky (GBr), Team Sunweb (Dui), Trek-Segafredo (VSt), UAE Team Emirates (VAE)

Professioneel continentale ploegen: Sport Vlaanderen-Baloise (Bel), Wanty-Groupe Gobert (Bel), Veranda's Willems-Crelan (Bel), WB-Aqua Protect-Veranclassic (Bel), Direct Energie (Fra), Roompot-Nederlandse Loterij (Ned), Vital Concept (Fra)

Erelijst