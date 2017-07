Wie wint natourcriterium in Roeselare?

De blikvanger van de achtste editie is gele trui drager Christopher Froome. De kopman van Sky won zondag in Parijs voor de vierde keer de Tour de France. Het is de tweede keer dat Froome in Roeselare het natourcriterium rijdt. In 2015 werd hij geklopt door Nairo Quintana, gisteren moest hij in Aalst de duimen leggen voor Belgisch kampioen Oliver Naesen. Maar vandaag is een andere dag natuurlijk, al moet Froome wel rekening houden met de eeuwige aanvallers van Wanty-Groupe Gobert, en met sterke delegaties van Quick.Step en Lotto-Soudal.