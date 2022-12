Wielerclub spint voor blind lid

Michel, één van hun leden, is blind maar kan toch elke week meefietsen. Dankzij een tandem, met een elektrisch motortje.

Stefaan Wille, Wielerclub SUST 'Samen Uit, Samen Thuis': "Eenmaal die op snelheid is gaat dit allemaal vrij behoorlijk maar om die op snelheid te krijgen heb je echt wel veel inspanning nodig. En die elektrische ondersteuning is daarbij zeer welkom. Hoe snel we rijden? Wel, we durven wel eens tot 28 km/u gemiddeld te halen."

"We hebben van in het begin van het seizoen gemerkt dat dit een enorme boost is voor hem. Als hij in het weekend, even met ons mee kan. Hij kijkt daar een hele week reikhalzend naar uit en het is bijzonder om hem te zien openbloeien. Absoluut."

Alles samen kruipen zo’n 150 sportievelingen op de spinfiets. Vanavond komen ook twee wereldkampioenes uit de G-sport een uurtje meetrappen. Naast het elektrisch motortje steunt de club nog twee andere projecten voor het goede doel.