In Ingelmunster hebben kinderen de Brigandsbrug in een nieuw kleedje gestopt en wel in dat van het BK Tijdrijden. De wielergekte is daarmee op zijn hoogtepunt, een dag voor het Belgisch Kampioenschap Tijdrijden in Ingelmunster en Izegem.

Tv-ploegen die morgen het BK tijdrijden in Ingelmunster vanuit de lucht in beeld brengen, zullen ook een megagrote fiets te zien krijgen. Het werk aan de Sint-Amanduskerk is van plaatselijk kunstenaar Hein Denturck. Kinderen van de basisscholen kleuren de grote tijdritfiets in.

Hein Denturck, kunstenaar: "Het was toch wel een huzarenstukje. Ik ben begonnen met een A4-blaadje, en dan gewoon alles omgerekend, maal 150 gedaan. Dat is dan de grootte. Het is 37 meter op 22,5 meter."