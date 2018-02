Wielerkampioen Hennie Kuiper in Wielermuseum

De Nederlandse wielerkampioen Hennie Kuiper is vandaag officieel ontvangen in het Wielermuseum van Roeselare.

Zijn palmares spreek tot ieders verbeelding. Hij schopte het tot Olympisch kampioen, wereldkampioen, veelvoudig Nederlands kampioen en als enige Nederlandse wielrenner won hij de klassiekers zoals de Ronde van Vlaanderen, Ronde van Lombardije, Parijs-Roubaix en Milaan San-Remo. Kuiper is intussen 69 geworden.

Het Wielermuseum engageert zich om jaarlijks een wereldkampioen naar Roeselare te halen. Met Kuiper wordt de spits afgebeten. Op die manier wordt ook de samenwerking tussen Hennie Kuiper Native, de permanente expositie rond de carrière van Kuiper in Nederland enerzijds, en Wielermuseum Roeselare anderzijds, in de verf gezet. Deze samenwerking resulteerde vorige week nog in de schenking van het persoonlijk archief van de Nederlandse presentator-journalist Mart Smeets.

Kampioen Wilskracht

Daarnaast kwam de wielergrootheid in Roeselare ook zijn nieuwste boek "Hennie Kuiper. Kampioen Wilskracht" voorstellen. Ruim 400 foto’s uit de omvangrijke carrière van Kuiper, brengen het verhaal van de sympathieke doorzetter uit Denekamp in beeld. Morgen maakt Kuiper tussen 10 en 12 uur voor het grote publiek tijd om zijn boek te signeren in de Paterskerk.