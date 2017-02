Wielrennen : Keukeleire aangereden op training in Spanje

Bruggeling Jens Keukeleire is donderdag - op training in de buurt van Benidorm - aangereden door een wagen. Dat meldt de Spaanse wielersite Ciclo 21. Keukeleire vreest een breuk van het sleutelbeen.

De website toont een foto van Keukeleire, enkele ogenblikken na het ongeval. Met zijn fiets in de hand, het voorwiel verwrongen. Een politiepatrouille kwam ter plaatse en bleef bij de renner en de autobestuurder tot een ziekenwagen langs kwam. Keukeleire vreest voor een breuk in het sleutelbeen, zegt hij op de website, want het voelt hetzelfde als een eerdere blessure. Keukeleire reed aan de rechterzijde naast de wagen, vermeldt de website nog, toen die een manoeuver maakte.

Keukeleire bereidde zich deze week in de buurt van Benidorm voor op het Belgische openingsweekend en werkte donderdag een laatste training af. Meer info over het ongeval, vind je hier.