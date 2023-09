Wielsbeke blijft foutloos

Wielsbeke blijft ook na vier wedstrijden ongeslagen in derde amateur. Het won met 2-0 van Erpe-Mere.

Wielsbeke en Erpe-Mere leveren een flauwe eerste helft af. De bezoekers liggen niet onder in het spel, maar creëren enkel wat gevaar vanop afstand, terwijl de thuisploeg het vooral van zijn luchtmacht moet hebben. Maar die slaagt er in de eerste 45 minuten niet in om raak te treffen.

Ook na de rust loopt het moeizaam, tot Jonathan Verstraete in het straatje wordt gestuurd, en beheerst de 1-0 binnenschuift. Erpe-Mere probeert wel wat terug te doen, maar krijgt vijf minuten voor affluiten de doodsteek van Robbe Dekiere, hoe kan het ook anders dan met een kopbal. Wielsbeke blijft zo foutloos, en staat met 12 op 12 aan de leiding in derde amateur.

Andere uitslagen

Blankenberge - Pepingen-Halle 7-0

Aalter - SK Roeselare 0-4

KVK Westhoek - Hamme 2-2

HO Kalken - E.Wervik 4-0