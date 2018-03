Willy Van Neste werd tweede in Gent-Wevelgem 1968

Alleen Walter Godefroot hield Willy Van Neste uit Hertsberge van de zege in Gent-Wevelgem in 1968.

Van Neste had de wedstrijd zelf hard gemaakt, maar was in de spurt niet opgewassen tegen de pijlsnelle Godefroot. De Hertsbergenaar hield wel ene Felice Gimondi achter zich.

Van Neste was prof van 1966 tot 1976, en werd vooral bekend na zijn gele en groene trui in de Tour van 1967. Hij zou later ook nog de Vierdaagse van Duinkerke en het Kampioenschap van Zurich winnen.