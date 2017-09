Wingene en Stekene delen de punten

Onder het oog van Yves Vanderhaege ontsnapt de thuisploeg al vroeg aan een achterstand. Evenwichtig, maar zonder kansen, dat is het verloop van een daarom niet saaie eerste helft.

In de slotfase volgt er nog een leuke dribbel van Brogniez en Berquin die onbeheerst over trapt. Daar moeten we het mee stellen in een eerste helft waarin de doelmannen werkloos bleven.

In de tweede periode domineert Stekene maar blijven de kansen ook nu uit. Het veldoverwicht van de Oost-Vlamingen wordt ruimer en ruimer. Wingene krijgt amper een counter in mekaar. De 1-1 is een logische eindscore.