Wingene speelt 1-1 gelijk

In de 3 de amateurklasse A heeft Wingene vanmiddag tegen Grimbergen 1-1 gelijkgespeeld. Wingene staat na 12 speeldagen voorlopig derde in de rangschikking.

Wingene heeft met 34 op 33 een uitstekend rapport, en krijgt ook de eerste kans tegen Grimbergen. Berquin schiet echter voorlangs na een knappe actie van Brogniez en Hoornaert. Daarna volgt echter een langgerekte geeuw. Het is wachten tot voorbij het half uur, vooraleer doelman Vonck een verraderlijke kopbal van Onwuekelu Chukwunonso moet pareren. Daarna volgt weer de combinatie Brogniez-Hoornaert, maar die laatste plaatst de bal alleen voor Espeso naast.

Grimbergen komt het gretigst uit de kleedkamer, maar Verhoeven schiet pal op Vonck, en Sacha Larrocha Lopez devieert op de paal. Het aanvallend compartiment van Wingene stelt teleur, en knutselt amper een kans in mekaar. Tien minuten voor tijd frommelt Demaitre toch een vrije trap in doel, maar de Wingense vreugde is van korte duur. Doelman Vonck gaat in de fout en Verhoeven profiteert. Bijna gaat de thuisploeg nog met de zege lopen, maar Espeso duwt een poging van Flederick nog in corner. Wingene blijft ondanks het gelijkspel tweede, samen met Menen, op drie punten van Eppegem.