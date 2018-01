Wingene verliest punt in blessuretijd

In derde amateurklasse heeft Wingene de topper tegen het Brabantse Eppegem met 3-2 verloren. Eppegem maakte de winning-goal in blessuretijd.

Eppegem begint het best aan de wedstrijd, en kan al na vier minuten de score openen, als Boudart een corner binnenkopt Wingene heeft daarna geluk want niet veel later verdubbelt Cornelissen die score bijna. Zijn schot belandt op de paal.

Wingene laat zich niet kennen. Thuisdoelman Leemans aarzelt op een terugspeelbal, en moet Kissy foutief afstoppen. Strafschop, oordeelt de scheidsrechter. Brogniez houdt het hoofd koel: 1-1 en dat is ook meteen de ruststand.

Ook na de rust start Eppegem het beste. Een afstandsschot van de thuisploeg spat uiteen op de paal, maar Heyvaert herneemt knap overhoeks. Een beauty brengt de thuisploeg op voorsprong. Wingene moet nu vol aan de bak. Na opnieuw een foutieve tussenkomst op Kissy, mag Brogniez weer achter de bal gaan staan. En ook nu faalt hij niet.

Wingene lijkt tevreden met een punt en kruipt naar achter. De bezoekers vergeten echter druk te zetten op het middenveld. Breugelmans bedankt vriendelijk en zet in blessuretijd de winnende 3-2 op het scorebord. Wingene keert zo huiswaarts met zijn derde seizoensnederlaag.