Beide ploegen namen één helft voor hun rekening. Mandel de eerste, met een doelpunt van Jalloh. Winkel Sport kwam beter voor de dag in de tweede periode. Beyens zorgde voor de 1-1 eindstand. Twee weken geleden kwamen beide ploegen elkaar ook al eens tegen in de beker, toen werd het 0-0 en ging Winkel een ronde verder na strafschoppen. De derde West-Vlaamse ploeg in eerste nationale, Knokke, kwam dit weekend niet in actie. Bekijk hier de reacties na Winkel-Mandel.