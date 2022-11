Winkel in extremis voorbij Mandel

Een doelpunt van Clyncke in de 95ste minuut beslist over deze de derby tussen Winkel Sport en Mandel United.

Daan Debouver mikt diep in blessuretijd een vrije trap in de muur, maar Michiel Clyncke was alert genoeg om het enige doelpunt van de middag binnen te koppen. Een onverwacht spectaculair einde van deze derby.

Beide ploegen konden de punten goed gebruiken. Winkel was na een goede start weggezakt naar de twaalfde plaats, en het verhaal van Mandel is bekend. De thuisploeg zorgt voor het meeste gevaar, maar noch Debouver, noch Dewaegemaeker kunnen iets aanvangen met de schaarse kansjes. In de tweede helft moest Goblet meteen aan de bak op een schot van Dujardin, en pas daarna kon Mandel ook eens de neus aan het venster steken. Kudimbana had geen moeite met het schotje van Castagne en een goede kopbal. De wedstrijd lijkt op 0-0 af te stevenen, tot het moment van Clyncke.

Knokke speelde 3-3 gelijk bij Hoogstraten.