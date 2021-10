Winkel kansloos onderuit

De Henegouwers hadden dit seizoen nog niet verloren, en nemen de match meteen in handen.

Abderrahmane

staat na tien minuten op de juiste plaats om een vrije trap binnen te werken. Winkel reageert met een weinig overtuigend schot van Verhooghe, maar moet alert blijven op de stilstaande fases. Crolet mikt twee keer op het doelkader. De enige dreiging van de thuisploeg komt van Kudimbana, maar de 0-1 ruststand blijft op het bord.

Kudilbana zorgt ook voor het eerste gevaar in de tweede helft, maar zijn kopbal is niet gekadreerd. Ook Reuse is niet trefzeker na een vrije trap. Winkel is dreigender, maar echte kansen komen daar niet uit voort. Aan de overkant wel, als Tall iets sneller op de bal is dan de Winkeldoelman, en Crolet kan binnentikken. Winkel in de touwen, en de thuisploeg slikt in blessuretijd zelfs nog een derde doelpunt van Ebui. 0 op 9 voor Winkel, dat zo zakt naar de voorlaatste plaats.