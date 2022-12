In eerste amateur stond heeft Winkel een mooie derby gewonnen tegen Knokke. De wedstrijd eindigde op 1-0 voor de thuisploeg.

Na amper zes minuten staat Winkel al op voorsprong na een defensieve blunder van de bezoekers. Knokke probeert de wedstrijd in handen te nemen, maar de grote kansen blijven voor de thuisploeg. Ook in de tweede helft zet Knokke goed druk, maar dat levert niets meer op.

Weinig discussie over de zege voor Winkel. Bij Knokke was de frustratie niet gering, zeker na een zwakke eerste helft. Winkel knokte voor elke morzel van het kunststofveld en had ook de beste doelkansen.

