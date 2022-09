Winkel Sport is de evenknie van Seraing, maar gaat toch onderuit

Winkel Sport (eerste nationale) is er in de vijfde ronde van de Beker van België niet in geslaagd te stunten tegen eersteklasser Seraing. Winkel was de evenknie van de Luikenaars, maar verloor toch met 0-2. Een videoverslag en reacties zie je vanaf 12u30 in ons middagnieuws.

Thuisploeg niet onder de indruk

Winkel Sport mocht vorig seizoen, in de zestiende finale, al een eersteklasser ontvangen in het Ter Schuerenstadion. Toen kwam bekerwinnaar RC Genk op bezoek, en won er met 0-6. De mannen van trainer Verhoeven hadden met de komst van Seraing duidelijk het plan om deze keer geen monsterscore toe te staan. Ondanks de beperkte voorbereiding want Winkel speelde, nauwelijk 48 uur eerder, nog een competitiewedstrijd tegen O. Charleroi.

Het klasseverschil tussen de co-leider in eerste nationale (Winkel heeft er een knappe 9 op 9) en het nummer zestien van de Jupiler Pro League bleek niet zo groot. Meer nog, de rood-zwarten beginnen stevig aan de partij en krijgen via Kudimbana een mooie kans om op voorsprong te klimmen. Maar het doelpunt valt aan de overzijde. Via Manzoni klimt Seraing op het half uur zuinigjes op voorsprong: 0-1. Nog voor de pauze krijgt de thuisploeg de kans om op gelijke hoogte te klimmen, maar de vrije trap van Daan De Bouver wordt gestopt door de keeper van Seraing: 0-1 halfweg. (Lees verder onder de foto)

Winkel evenknie van Seraing

Na de rust - die iets langer duurde door een wolkbreuk - was er op het veld geen sprake van een klasseverschil. De thuisploeg kreeg de beste kansen. Michiel Clyncke probeerde het tot twee keer. Even later was z'n spitsbroeder De Bouver heel dicht bij de gelijkmaker, maar het mocht niet zijn. Winkel bleef komen en was in de tweede helft veruit de gevaarlijkste ploeg. Met een vrije trap van Deschilder en een kopbal van dichtbij via Libbrecht zou de 1-1 stilaan meer dan verdiend geweest zijn. Maar - zoals zo vaak in de beker - moet de gretige underdog het finaal toch afleggen tegen de eersteklasser. Een ongevaarlijk schot van Bernier wijkt, in blessuretijd, nog af en zo verlaat Winkel de beker na een 0-2 nederlaag tegen Seraing.