Winkel Sport kan niet op tegen Dender

Vanmiddag was het doel voor Winkel Sport om de degradatie te ontlopen. Halfweg de competitie staat Winkel elfde op vijftien ploegen. Tegen Dender kon Winkel zich vanmiddag richting veiliger oorden knokken.

Het was de eerste match met inzet in 2022 voor Winkel Sport. Na oefenwedstrijden tegen Zwevezele en KV Oostende zou het goed voorbereid moeten zijn. Maar Dender ging snediger van start. De wedstrijd was amper 5 minuten ver en het stond al 1-0.

De thuisploeg was wakker geschud. Nog geen 4 minuten later zette ze de bordjes alweer gelijk. 1-1. Het ging goed op en neer dankzij een tegenaanval met de snelle M’barki. De verdediger van Winkel kon niet volgen, Kudimbana was kansloos. 1-2 op het kwartier.

In de tweede helft was Dender een pak alerter en ook aan creativiteit geen gebrek. Dankzij een mooie passeerbeweging en dito schot maakte M’Barki een hattrick. De score was 1-3, wat uiteindelijk ook de eindstad werd. En daar zijn ze bij Winkel Sport allerminst tevreden mee.