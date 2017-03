Winkel stopt zegereeks Knokke

In de Tweede Amateurklasse heeft Knokke niet voor de vijftiende (!) keer op rij kunnen winnen. Tegen Sint-Eloois-Winkel werd het 1-1. Het was de eerste keer sinds oktober van vorig jaar dat de kustploeg niet kon winnen. Toen speelde het ook 1-1 tegen Winkel.

Winkel is op zeven wedstrijden van het einde al uitgeteld voor de titel, maar pakte tegen Knokke toch een vliegende start. Velghe nam een hoekschop in een keer op de slof: 0-1 na amper drie minuten. Zonder zich in te graven stond Winkel goed georganiseerd en daar had de thuisploeg het moeilijk mee. Tot Savaete door de buitenspelval kon glippen en zo de 1-1 scoorde. In de tweede helft werd er niet meer gescoord. Knokke blijft natuurlijk op kop en telt nu zeven punten meer dan eerste achtervolger Eendracht Aalst.