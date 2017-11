De stand bij de rust was 1-1. Obin scoorde 0-1, Debouver maakte 1-1 gelijk. In de tweede periode ging Gullegem over Winkel via Stael, maar Vandendriessche zorgde voor 2-2. Winkel Sport zou nog met de volle buit gaan lopen. 5 minuten voor tijd scoorde Tamsin op penalty de 2-3. Winkel staat nu vierde in tweede amateur, Gullegem is zevende.