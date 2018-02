Winkel zet opmars voort

In de tweede amateurklasse heeft Winkel Sport met 0-3 gewonnen op het veld van Torhout.

Na een kwartier spelen kwamen de bezoekers bijna op voorsprong via Lutun, maar de paal stak daar een stokje voor. De bezoekers eisten steeds meer de bal op en gingen ook sneller voetballen. Arne Vandendriessche opende de score voor de bezoekers na een discutabele penalty, 0-1. Torhout kwam na die treffer beter in de wedstrijd maar ging toch met een achterstand de rust in.

Torhout kwam fris uit de kleedkamers en ging nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker. Winkel Sport maakte gretig gebruik van de risico’s die de thuisploeg moest nemen. Lutun maakte zijn tweede doelpunt, goed voor 0-2. De bezoekers domineerden de wedstrijd en Van Fleteren zette de 0-3 eindstand op het bord.

Winkel Sport staat nu op de tweede plaats, op 5 punten van leider Petegem. Voor Torhout ziet het er onderaan het klassement steeds benarder uit, op 12 punten van de eerste veilige plaats.