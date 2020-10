Winnaar Pedersen en Yves Lampaert reageren na Gent-Wevelgem

Het was lang wachten op nog eens een koers op West-Vlaamse wegen, maar Gent-Wevelgem zondag was het wachten meer dan waard. Voor Mads Pedersen betekent de titel naar eigen zeggen veel. Ook Yves Lampaert is best tevreden met zijn zevende plek, zeker na zijn zware val in augustus....

De finale van Gent-Wevelgem was zowel zinderend als enerverend. Er was niet alleen het duel Van Aert-Van der Poel, maar ook het voortdurende steekspel in de kopgroep, dat uiteindelijk resulteerde in een zege voor Mads Pedersen, en een zevende plaats voor Yves Lampaert.

Pedersen: "Mezelf bewezen"

Mads Pedersen bewijst met zijn sprintzege in Gent-Wevelgem, dat hij meer is dan de eendagsvlieg die velen hem noemden na zijn onverwachte wereldtitel. "Dit betekent veel voor mij. Twee jaar geleden was ik ook goed in de Ronde, en nu heb ik bewezen dat ik iemand ben die een klassieker kan winnen", aldus de winnaar. "Ik heb het WK links laten liggen om goed te zijn in de klassiekers. Hier winnen was dus belangrijk."

Lampaert: "Tevreden met koers"

In de kopgroep zaten drie West-Vlamingen, maar Gianni Vermeersch viel letterlijk weg, en Sep Vanmarcke moest capituleren bij een demarrage van zijn ploegmaat Alberto Bettiol. Yves Lampaert had wel nog Florian Senechal bij zich.

"Het waren allemaal snelle mannen die bij ons zaten. Ik denk dat we uiteindelijk tevreden moeten zijn met onze koers, ook al is het jammer dat we niet winnen vandaag", klinkt het positief bij Lampaert na zijn zevende plek.

Vertrouwen

Eind augustus moest Lampaert van nul herbeginnen na een zware val en sleutelbeenbreuk in Milaan-Turijn. "Ik mis nog een beetje de versnelling bergop, maar eigenlijk is het bijna niet te geloven dat ik na mijn val zo kan terugkomen. Ik kan blijven rijden en dat geeft wel vertrouwen voor de Ronde."