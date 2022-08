Wisselvallig Club Brugge knokt zich tegen KV Kortrijk naar 2-1 winst

Club springt voorlopig naar de derde plaats in het klassement van de Jupiler Pro League met 10 op 15. Kortrijk bevindt zich met 4 punten op de vijftiende plaats net boven de gevarenzone.

Eerste thuisgoal voor Jutgla

Ferran Jutgla (4.) bezorgde blauw-zwart met zijn derde treffer van het seizoen en eerste thuisgoal in Brugse loondienst een droomstart. Faïz Selemani onderschepte in eerste instantie zijn doorsteekpass naar Bjorn Meijer, maar de Comorees gleed ongelukkig weg. Jutgla ging vervolgens met de bal aan de haal en gaf Marko Ilic geen kans. Ilic beperkte in de openingsfase de schade door pogingen van Meijer en Kamal Sowah onschadelijk te maken.

De Kerels sloegen net voorbij het halfuur echter uit het niets terug: Pape Gueye (33.) had aan de eerste paal maar binnen te duwen na knap voorbereidend werk van kapitein Kristof D'Haene, die de bal net kon binnenhouden aan de achterlijn en de aanvaller een doelpunt aanbood. Na de gelijkmaker waren Andreas Skov Olsen en opnieuw Meijer meteen dicht bij een nieuwe voorsprong. Ook Casper Nielsen vond Ilic op zijn weg met een botsend schot. De Bruggelingen kregen in blessuretijd alsnog loon naar werken toen Meijer (45.+3) met de kop raak trof op aangeven van Skov Olsen.

KVK herstelt evenwicht in tweede helft

In de tweede helft herstelde Kortrijk het evenwicht. Simon Mignolet moest met nog een kwart wedstrijd te gaan een kopbal van de teruggekeerde Felipe Avenatti uit doel zweven. De ingevallen Noa Lang, die aast op een transfer, blesseerde zich enkele minuten na zijn invalbeurt door zijn linkervoet om te slaan. Tien minuten voor tijd schrikte Jan Breydel op toen Gueye het leer tegen de dwarsligger poeierde.

KVK beëindigde de partij nog met een man minder toen wisselspeler Youssef Challouk de doorstomende Clinton Mata langs achteren neerhaalde. Cyle Larin was uiteindelijk de zoveelste Club-speler die in blessuretijd, op de counter, op Ilic botste. Meijer zag in de slotseconden een tweede goal door de neus geboord worden door voorafgaand buitenspel.

Nog op zondag:

Later op zondag volgen er nog drie wedstrijden in de Belgische hoogste voetbalafdeling. Om 16u is de Gaverbeek het toneel voor de ontmoeting tussen Zulte Waregem en Sporting Charleroi, terwijl Standard op Sclessin om 18u30 tegen OH Leuven de nederlaag van vorig weekend in en tegen Westerlo wil doorspoelen. KV Mechelen en Westerlo trekken om 21u Achter de Kazerne een streep onder de vijfde speeldag.